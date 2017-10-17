НАЗК знайшла порушення в роботі Омеляна

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Як повідомляється на сайті агенства, відповідне рішення було ухвалено на засіданні НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агентством були виявлені порушення закону "Про запобігання корупції" в трьох частинах.

Так, в НАЗК наголошують на порушенні при проведенні спеціальної перевірки кандидатів на посади: запити Мінінфраструктури до відповідних державних органів надсилались з порушенням встановлених термінів.

Крім того, як вказують у відомстві, прийняття рішення про призначення на посади в Мінінфраструктури відбувалось з порушенням: без отримання відповідей від Мін’юста щодо наявності відомостей про кандидатів у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про поширення на осіб заборони займати відповідну посаду.

Останнім порушенням, про яке повідомляє НАЗК, є непритягнення до дисциплінарної відповідальності службовця Мінінфраструктури.

"Згідно з приписом, НАЗК вимагає провести стосовно працівників Мінінфраструктури службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню ними правопорушень, пов’язаних з корупцією, а саме порушень вимог частини третьої статті 57, частини другої статті 58, частини другої статті 65 Закону України "Про запобігання корупції", – пояснили в агенстві.

В НАЗК додали, що припис є обов’язковим до виконання, а за його невиконання передбачена адміністративна відповідальність.

В свою чергу в Міністерстві інфраструктури відповіли, що чекають документів із НАЗК і пообіцяли вжити необхідних заходів:

"Питання, зазначені в приписі, стосуються виключно компетенції держсекретаря. Чекаємо офіційний документ від НАЗК і вживемо необхідних заходів", – написала у Fаcebook прес-секретар Омеляна.

Як повідомлялось раніше, НАБУ почало розслідування проти Володимира Омеляна щодо факту незаконного збагачення.

НАБУ підкреслило, що провадження розпочате ще в травні, але внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення.

Сам міністр інфраструктури заявив, що в його декларації немає порушень.

Українська правда