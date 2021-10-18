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Антикорсуд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:15
Антикорсуд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Володимир Омелян, фото з його Facebook

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

Джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС), "Слово і діло"

Пряма мова судді: "Володимира Омеляна визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 211 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

Деталі: Колегія суддів ВАКС 18 жовтня виправдала й визнала невинуватим колишнього міністра інфраструктури у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК України (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

Раніше суд обмежив адвокату Омеляна терміни на ознайомлення з матеріалами слідства.

Після цього САП скерувала до суду справу ексміністра інфраструктури.

За версією звинувачення, Омелян у 2017 році видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна рада, а не міністр.

До того ж, Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30 мільйонів 400 тисяч гривень: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтвердила Держаудитслужба та судова експертиза. 

Міністерство інфраструктури згодом визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Передісторія: 

  • 19 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.
  • 6 листопада 2020 року НАБУ закінчило досудове розслідування і скерувало до суду звинувачувальний акт за фактом ймовірних незаконних дій Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.
  • 18 серпня того ж року ВАКС закрив іншу справу Омеляна – про недостовірне декларування – через закінчення строків давності.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмелянАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратура
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