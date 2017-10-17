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До приватної резиденції Порошенка стягнули людей і техніку

Вівторок, 17 жовтня 2017, 22:59

До приватної резиденції президента України Петра Порошенка в Козині стягнули силовиків та військову техніку.

Про це повідомляє народний депутат Вікторія Войціцька у Facebook.

Вона написала, що для охорони приватної резиденції президента стягнули багато військових та техніки. Крім того, перекрили дорогу на певний час, на який саме, не зазначається.

"Спитала у хлопців, з чим пов'язана така величезна кількість силовиків... відповідь була "прекрасна": проводяться навчання....", - повідомила нардеп.

 
військові біля резиденції президента
Вікторія Войціцька Facebook
 
військові біля резиденції президента
Вікторія Войціцька Facebook
 
військові біля резиденції президента
Вікторія Войціцька Facebook

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Теми: Порошенкомітинги
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