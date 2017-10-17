Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К частной резиденции Порошенко привезли людей и технику

Вторник, 17 октября 2017, 22:59

К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине привезли силовиков и военную технику.

Об этом сообщает народный депутат Виктория Войцицкая в Facebook.

Она написала, что для охраны частной резиденции президента стянули много военных и техники. Кроме того, перекрыли дорогу на время, на какое именно, не указывается.

"Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков ... ответ был "прекрасен": проводятся учения ....", - сообщила нардеп.

 
военные возле резиденции президента
Виктория Войцицкая Facebook
 
военные возле резиденции президента
Виктория Войцицкая Facebook
 
военные возле резиденции президента
Виктория Войцицкая Facebook

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.



"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкомитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: