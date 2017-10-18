МЗС з'ясовує обставини арешту в РФ екс-активіста "Правого сектора"

Міністерство закордонних справ шукає інформацію про обставини затримання та місце тримання в Росії українця Романа Терновського.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на офіційного представника департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

За його словами, зовнішньополітичне відомство доручило Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону терміново звернутися до компетентних органів РФ з вимогою надати відповідну інформацію.

"Російська сторона офіційно ще не інформувала дипломатичні чи консульські установи України в Російській Федерації про затримання у Ростовській області громадянина України", - сказав Кирилич.

Як повідомлялося, у середу вранці Слідчий комітет Росії заявив про затримання в Ростовській області українця Романа Терновського, "причетного до "Правого сектора".

Прес-секретар ПС Артем Скоропадський повідомив "Українській правді", що Терновський ніколи до лав партії не входив, проте приблизно протягом одного року був прихильником політсили. Близько року тому "Правий сектор" втратив будь-який зв'язок з активістом.