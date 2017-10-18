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Саакашвілі прийшов у наметове містечко на Грушевського

Середа, 18 жовтня 2017, 22:59

Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі прибув до наметового містечка, яке розгорнули учасники мітингу на вулиці Грушевського.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією агентства, Саакашвілі прибув до наметового містечка з боку Європейської площі в оточенні кількох десятків своїх прихильників.

Зазначається, що станом на 22.20 18 жовтня ситуація на вулиці Грушевського спокійна, протестуючі ходять між наметами та спілкуються.

Як повідомлялось, 18 жовтня після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв в коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано та потім відпущено 11 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілімітингиакції
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