Саакашвили пришел в палаточный городок на Грушевского
Среда, 18 октября 2017, 22:59
Лидер партии "Движение Новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в палаточный городок, который развернули участники митинга на улице Грушевского.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации агентства, Саакашвили прибыл в палаточный городок со стороны Европейской площади в окружении нескольких десятков своих сторонников.
Отмечается, что на 22.20 18 октября ситуация на улице Грушевского спокойная, протестующие ходят между палатками и общаются.
Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.
В результате столкновений и толкотни были задержаны и выпущены 11 человек.