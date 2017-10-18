Саакашвили пришел в палаточный городок на Грушевского

Лидер партии "Движение Новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в палаточный городок, который развернули участники митинга на улице Грушевского.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



По информации агентства, Саакашвили прибыл в палаточный городок со стороны Европейской площади в окружении нескольких десятков своих сторонников.



Отмечается, что на 22.20 18 октября ситуация на улице Грушевского спокойная, протестующие ходят между палатками и общаются.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

В результате столкновений и толкотни были задержаны и выпущены 11 человек.