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БПП хочет рабочую группу для реформ, которых требуют под Радой

Четверг, 19 октября 2017, 10:09

Фракция БПП призывает главу Верховной Рады создать рабочую группу, которая разработает предложения относительно изменения избирательного законодательства и Антикоррупционного суда.

Об этом заявила Ирина Луценко в кулуарах Верховной Рады перед началом заседания парламента.

Хотя она считает, что требования митингующих – лишь формальный повод для акции, депутаты реагируют на них.

"Мы настроены на голосование сегодня за снятие неприкосновенности с народных депутатов... Вопрос Антикоррупционного суда также будет рассматриваться – и президент настроен на принятие его до конца 2017 года. Определение избирательной системы – это прерогатива депутатов", – сказала она.

Луценко напомнила, что ранее сама "Самопомич" просила президента не вмешиваться в формирование избирательного законодательства.

По ее словам, "те 6 законов, внесенных по избирательному законодательству, говорят о том, что в депутатском корпусе нет взаимопонимания и понимания до конца, каким должно быть избирательное законодательство".

"Фракция БПП будет сегодня обсуждать и избирательное законодательство, но призываем парламент создать рабочую группу", – сказала она.

"Мы призываем спикера создать рабочую группу как по избирательному законодательству, так и по концепции антикоррупционного закона, на которую президент нанижет соответствующими нормы – и подаст в парламент", – заявила Луценко.

"Антикоррупционный закон будет работать годы. Такие законы не пишутся на Майданах. Такие законы пишут в спокойной обстановке, в консенсусной позиции – а не давлением и кровопролитием", – убеждена она.

Луценко также призвала депутатов, участвующих в акции, прийти работать: "Садимся и нарабатываем концепт. За президентом не заржавеет. В достаточно сжатые сроки он внесет в зал (законопроект об Антикоррупционном суде – ред.)", – сказала она.

Ирина Луценко сообщила, что по поводу отмены депутатской неприкосновенности поддержит президентский, а не депутатский законопроект.

"Президент предлагает начать процесс снятия депутатской неприкосновенности в 2020 году. На то есть две причины", – сказала она.

Луценко объяснила, что внесение изменений в Конституцию – длительный процесс: нужно внести в повестку дня этот вопрос и отправить предложение на вывод Конституционного Суда, да и изменения в Конституцию нельзя рассматривать дважды в течение одной сессии.

"Это будет после февраля. Мы войдем в процесс рассмотрения на конец 2018 года. Если мы войдем в 2019 году – это почти и 2020-й", – сказала депутат и заверила, что это не затягивание, а попытки президента найти 300 голосов на изменение Конституции.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Верховная РадаБППакции
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