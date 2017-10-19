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Адвокат: Розенблата зняли з літака, коштовностей не було

Четвер, 19 жовтня 2017, 15:08
Адвокат: Розенблата зняли з літака, коштовностей не було
solydarnist.org

Депутата Верховної Ради Борислава Розенблата детективи НАБУ вивели з літака, і забрали паспорти, він має намір писати заяву до поліції.

Про це  "Українській правді" повідомив його адвокат Олексій Шевчук.

"Він пройшов паспортний контроль, жодних претензій у Прикордонслужби не було в нього. Він вже перебував в літаку, коли зайшли детективи НАБУ. Через нього зупинили літак, витягли його звідти без рішення суду, забрали паспорти, телефон і інші особисті речі.. Таким чином, затримали нардепа без згоди ВР", - зазначив Шевчук.

За його словами, Розенблат "пише заяву про викрадення в нього паспортів".

При цьому Шевчук наголосив, що у Розенблата не було коштовностей, як про це повідомили ЗМІ.

"Ніяких коштовностей при ньому не було, нічого такого. Інформація про це – неправда і провокація", - зазначив він.

Адвокат нагадав, що з 16 жовтня Розенблат "не мав жодних зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".

Він також зазначив, що о 10 годині ранку в четвер Розенблат повідомив НАБУ про те, що на 3 дні поїде за межі країни і продемонстрував зворотній квиток.

Шевчук додав, що Розенблат мав летіти на "щорічне лікування".

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що Розенблат був затриманий в аеропорту Жуляни. Видання "Лівий берег" повідомляло, що при собі Розенблат нібито мав золото і діаманти.

Розенблата підозрюють в отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Розенблат
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