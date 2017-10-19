Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд переніс розгляд справи Януковича

Четвер, 19 жовтня 2017, 18:44

Оболонський районний суд Києва переніс на 25 жовтня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

Засідання розпочнеться о 10:00.

У четвер 19 жовтня суд продовжив досліджувати докази сторони звинувачення.

Зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими.

Адвокат Максим Герасько, в свою чергу, оголосив суду зауваження за роботу після 18:00.

Як повідомлялося, судді Оболонського райсуду Києва в четвер вирішили продовжити розглядати справу за підозрою екс-президента Віктора Януковича у держзраді попри те, що його адвокат не зміг зустрітися із підзахисним.

Як відомо, адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: