Суд переніс розгляд справи Януковича

Оболонський районний суд Києва переніс на 25 жовтня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські новини".

Засідання розпочнеться о 10:00.

У четвер 19 жовтня суд продовжив досліджувати докази сторони звинувачення.

Зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими.

Адвокат Максим Герасько, в свою чергу, оголосив суду зауваження за роботу після 18:00.

Як повідомлялося, судді Оболонського райсуду Києва в четвер вирішили продовжити розглядати справу за підозрою екс-президента Віктора Януковича у держзраді попри те, що його адвокат не зміг зустрітися із підзахисним.

Як відомо, адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько повідомив, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.