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Суд перенес рассмотрение дела Януковича

Четверг, 19 октября 2017, 18:44

Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Українськi новини".

Заседание начнется в 10:00.

В четверг 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения.

В частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными.

Адвокат Максим Герасько, в свою очередь, объявил суду замечание за работу после 18:00.

Как сообщалось, судьи Оболонского райсуда Киева в четверг решили продолжить рассматривать дело по подозрению экс-президента Виктора Януковича в госизмене несмотря на то, что его адвокат не смог встретиться с подзащитным.

Как известно, адвокат, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, Максим Герасько сообщил, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленной стороной защиты ранее.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Януковичсуд
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