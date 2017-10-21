У Києві встановлять ще 3 тисячі відеокамер з розпізнаванням обличчя

У Києві встановлять ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вже майже 5 тисяч камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя встановлено у закладах та публічних місцях Києва. Уся інформація стікається і обробляється у міському дата-центрі, і правоохоронні органи використовують її", - повідомив Кличко.

"Ми продовжимо встановлювати відеокамери - найближчим часом з'явиться ще майже 3 тисячі нових камер, які працюватимуть на безпеку столиці", - додав мер.

Він додав, що камери встановлюються в рамках втілення у Києві програми "Безпечна столиця", а знайти та затримати осіб, які викрали у Києві 2-місячне немовля, вдалося саме завдяки наявності відеокамер спостереження.

Як відомо, двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти. Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Українська правда