Кличко: В Киеве установят еще 3 тысячи камер наблюдения с распознаванием лица
В Киеве установят еще почти 3000 камер видеонаблюдения с распознаванием лица.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже почти 5000 камер видеонаблюдения с распознаванием лица установлены в учреждениях и общественных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре, и правоохранительные органы используют ее", - сообщил Кличко.
"Мы продолжим устанавливать видеокамеры - в ближайшее время появится еще почти 3000 новых камер, которые будут работать на безопасность столицы", - добавил мэр.
Он добавил, что камеры устанавливаются в рамках реализации в Киеве программы "Безопасная столица", а найти и задержать лиц, похитивших в Киеве 2-месячного младенца, удалось именно благодаря наличию видеокамер наблюдения.
Как известно, двухмесячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.
Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении ребенка.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.
В субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца. Как заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похитительнице - 20 лет, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Украинская правда