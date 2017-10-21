Жінці повідомили про підозру у викраденні немовляти в Києві

Жінці, яку затримали з викраденою дитиною у столиці, повідомили про підозру.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

"Сьогодні ввечері прокурором Київської місцевої прокуратури N5 повідомлено про підозру 20-річній киянці за фактом викрадення 1,5 місячної дівчинки", написала Максимець.

Також вона зазначила, що дії жінки кваліфікували за статтею ч 2 ст 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу.

"Зараз готується клопотання про обрання їй міри запобіжного заходу. Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково", - додала прес-секретар.

Окрім того, Максимець зазначила, правоохоронці досі встановлюють причетність до злочину співмешканця жінки.

Раніше, підозрювана у викраденні немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.

Двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Українська правда