ДТП в Харкові: Родичі Зайцевої звернулися до постраждалих

Родичі Олени Зайцевої, підозрюваної в скоєнні ДТП з п'ятьма жертвами в Харкові, звернулися до сімей постраждалих і загиблих.

Звернення опбулікував місцевий сайт dozor.kharkov.ua.

Сім'я Зайцевої заявляє, що автомобіль Фольксваген вдарив машину, в якій перебувала дівчина, в результаті чого машину відкинуло на тротуар.

"Від сильного удару машину відкинуло на людей на перехресті. Якими словами можна передати цей жах і скорботу за загиблими, постраждалим. Ми на колінах просимо вибачення за дочку у родичів загиблих і постраждалих в цьому жахливому ДТП", - йдеться у зверненні.

Вони заявили, що готові прийняти "будь-який справедливий" вирок суду у цій справі і запропонували фінансову допомогу сім'ям загиблих.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.