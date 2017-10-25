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Саакашвілі провів ніч у наметі й готує лекцію

Середа, 25 жовтня 2017, 09:29

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі провів ніч у наметі під стінами Верховної Ради в Києві.

"Це той же намет, яким я користувався, коли ми змусили уряд надати гроші на трасу Одеса – Рені", – сказав він вранці телеканалу "NewsOne".

"У наметах я жив вперше, коли жив в Одесі, а зараз це вдруге. Перший раз ми побудували дорогу, а цього разу ми повинні побудувати українську державу", – заявив Саакашвілі.

"Я ніколи не чекав, що буду тут колись жити в наметі. Для мене це новий етап боротьби –мирний, спокійний і дуже впевнений", – підкреслив екс-президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації.

 
Саакашвілі пожив у наметі

За словами Саакашвілі, о 19:00 в середу, 25 жовтня, на площі Конституції відбудеться лекція, в якій і він візьме участь.

"Ми будемо говорити про зміну системи і як готувати Україну до того періоду, коли олігархів не буде при владі. Тому тут ми створимо такий купол альтернативних ідей", – сказав він.

Крім того, третій президент Грузії прокоментував можливу депортацію його і соратників.

"Баригам не подобається, що ми підняли голос "проти", тому що вони обкрадають Україну, вони вбивають країну", – сказав Саакашвілі.

"Ці три закони (яких вимагають мітингувальники – ред.) я розглядаю як перший крок до зміни системи, а її потрібно змінювати, щоб ми не отримали ще 10 нових Порошенків чи Луценків", – зазначив він.

"Я спокійно ставлюся до того, що весь бруд вони виливають на мене. Вони хочуть позбутися мене фізично", – заявив Саакашвілі.

За його словами, мітингувальники розійдуться тоді, коли всі вимоги буде виконано.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 8:30 середи, 25 жовтня, біля наметів на відтинку Грушевського від Шовковичної до Липської перебувало близько 35 осіб, ще близько 20 осіб – у наметовому містечку в парку та на площі Конституції.

Як відомо, 17 жовтня під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу вимагали створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

19 жовтня парламент створив умови для задоволення перших двох вимог: відправили до Конституційного Суду президентський і депутатський законопроекти про скасування депутатської недоторканності та відкликали депутатський законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб Петро Порошенко зміг подати свій.

Того ж дня, у четвер, більшість учасників акції вирішили припинити мітинг, але партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі й депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протест.

Відтак, поблизу Верховної Ради залишаються представники РНС і люди Семена Семенченка з батальйону "Донбас".

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Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: Саакашвіліакції
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