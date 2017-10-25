Саакашвили провел ночь в палатке и готовит лекцию

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили провел ночь в палатке под стенами Верховной Рады в Киеве.

"Это та же палатка, которой я пользовался, когда мы заставили правительство предоставить деньги на трассу Одесса – Рени", – сказал он утром телеканалу "NewsOne".

"В палатках я жил впервые, когда жил в Одессе, а сейчас это второй раз. Первый раз мы построили дорогу, а в этот раз мы должны построить украинское государство", – заявил Саакашвили.

"Я никогда не ожидал, что буду здесь когда-то жить в палатке. Для меня это новый этап борьбы – мирный, спокойный и очень уверенный", – подчеркнул экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации.

Саакашвили пожил в палатке

По словам Саакашвили, в 19:00 в среду, 25 октября, на площади Конституции состоится лекция, в которой и он примет участие.

"Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украину к тому периоду, когда олигархов не будет у власти. Поэтому здесь мы создадим такой купол альтернативных идей", – сказал он.

Кроме того, третий президент Грузии прокомментировал возможную депортацию его и соратников.

"Барыгам не нравится, что мы подняли голос "против", потому что они обворовывают Украину, они убивают страну", – сказал Саакашвили.

"Эти три закона (которых требуют митингующие – ред.) я рассматриваю как первый шаг к изменению системы, а ее нужно менять, чтобы мы не получили еще 10 новых Порошенко или Луценко", – отметил он.

Я спокойно отношусь к тому, что всю грязь они выливают на меня. Они хотят избавиться от меня физически", – заявил Саакашвили.

По его словам, митингующие разойдутся тогда, когда все требования будут выполнены.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 8:30 среды, 25 октября, возле палаток на отрезке Грушевского от Шелковичной до Липской находились около 35 человек, еще около 20 человек – в палаточном городке в парке и на площади Конституции.

Как известно, 17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Участники митинга требовали создать Антикоррупционный суд отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.



19 октября парламент создал условия для удовлетворения первых двух требований: отправили в Конституционный Суд президентский и депутатский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и отозвали депутатский законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы Петр Порошенко смог подать свой.



В тот же день, в четверг, большинство участников акции решили прекратить митинг, но партия "Рух новых сил" Михэила Саакашвили и депутаты "Самопомочи" решили продолжать протест.

Посему поблизости Верховной Рады остаются представители РНС и люди Семена Семенченко из батальона "Донбасс".

Алена Рощенко ,УП, дополнено

