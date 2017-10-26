Ляшко не виключає, що замах на Мосійчука влаштували опоненти
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що замах на Мосійчука може бути організовано політичними опонентами.
Про це він заявив журналістам уночі біля лікарні, в яку потрапив Мосійчук, повідомляє телеканал "112 Україна".
"У мене немає ніяких сумнівів, що це терористичний акт, жертвами якого стали і невинні люди. Очевидно, жертвою теракту був Мосійчук, але постраждали при цьому Віталій Бала, і охоронець Мосійчука", – сказав Ляшко.
"Я щиро співчуваю дружині загиблого, його рідним, близьким. Для мене зрозуміло, що це теракт, пов'язаний з політичною діяльністю мого колеги, члена фракції Ігоря Мосійчука", – додав він.
Ляшко закликав правоохоронні органи "розслідувати цей теракт, встановити, хто це зробив і притягнути до відповідальності".
"У мене немає жодного сумніву, що теракт проти Мосійчука пов'язаний з його політичною діяльністю. Я не виключаю, що це робота російських спецслужб, але водночас, я не виключаю версії, що це може бути замах, організований нашими політичними опонентами", – заявив Ляшко.
У свою чергу, нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід: "Замах на Мосійчука – це справа рук Кадирова", – написав він у Facebook.
Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.
У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб, серед яких і народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата загинув від отриманих поранень.