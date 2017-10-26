Охоронець Мосійчука, який загинув, був із нардепом лише місяць

Охоронця і помічника народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука, який загинув від вибуху, звали Руслан Кушнір.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив нардеп Дмитро Лінько.

"Руслан Кушнір – це помічник, це людина, яка була поряд, це охорона, і це людина, яка допомагала у багатьох питаннях. Руслан пожертвував своїм життям, щоб врятувати Ігоря", – сказав соратник Мосійчука.

"Я знаю, що він нещодавно почав працювати з Ігорем. Близько місяця був поруч. Він був колись співробітником "Беркуту", наскільки я знаю. Він був молодим та енергійним, займався спортом. 30 років", – додав Лінько.

Він також зазначив, що наразі Ігор Мосійчук після операції перебуває у реанімації. Загрози його життю нема.

"У Віталія Бали, який був поруч з ним, більш тяжкі поранення внутрішніх органів. Його також прооперували", – сказав Лінько.

За даними поліції, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Раніше помічниця Ігора Мосійчука Анна Сеник і речник МВС Артем Шевченко відмовилися назвати прізвище охоронця Мосійчука. Проте Артем Шевченко наголошував, що це саме охоронець. Інформацію про те, що загиблий був помічником нардепа Мосійчука він підтвердити відмовився.

Водночас Артем Шевченко підтвердив, що охоронець Мосійчука був штатним працівником Нацполіції і на законних засадах був з Ігорем Мосійчуком.