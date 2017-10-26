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Влада Києва просить мітингувальників розблокувати вулицю Грушевського

Четвер, 26 жовтня 2017, 23:09

Київрада попросила учасників протесту розблокувати проїжджу частину вулиці Грушевського, на якій протестувальники встановили намети.

Про це заявив секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

"Що стосується проведення протестних акцій, хочу зауважити, що ми з великою повагою ставимося до права людей проводити акції, але просимо, щоб організатори таких акцій мали повагу до інтересів киян, які повинні безпечно рухатися містом, мати можливість швидко пересуватися київськими дорогами, і якщо в цьому немає крайньої потреби, то не перекривати дороги", - зазначив Прокопів.

Він розповів, що був на Грушевського і, на його думку, не було необхідності у перекритті дороги.

"Ці намети стоять там порожніми, і це критично впливає на транспортну інфраструктуру міста, тому що рухатися через центр практично неможливо. І ми готові вступати в переговори з організаторами цієї акції", - сказав секретар Київради.

Як відомо, 17 жовтня під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу вимагали створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

19 жовтня парламент створив умови для задоволення перших двох вимог: відправили до Конституційного Суду президентський і депутатський законопроекти про скасування депутатської недоторканності та відкликали депутатський законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб Петро Порошенко зміг подати свій.

Того ж дня, у четвер, більшість учасників акції вирішили припинити мітинг, але партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі й депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протест.

Відтак, поблизу Верховної Ради залишаються представники РНС і батальйону "Донбас".

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїмітингиКиїв
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