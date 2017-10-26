Власти Киева просит митингующих разблокировать улицу Грушевского

Киевсовет попросил участников протеста разблокировать проезжую часть улицы Грушевского, на которой протестующие установили палатки.

Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".

"Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, ​​чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно передвигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам, и если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги", - отметил Прокопов.

Он рассказал, что был на Грушевского и, по его мнению, не было необходимости в перекрытии дороги.

"Эти палатки стоят там пустыми, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции", - сказал секретарь Киевсовета.

Как известно, 17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Участники митинга требовали создать Антикоррупционный суд отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.



19 октября парламент создал условия для удовлетворения первых двух требований: отправили в Конституционный Суд президентский и депутатский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и отозвали депутатский законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы Петр Порошенко смог подать свой.



В тот же день, в четверг, большинство участников акции решили прекратить митинг, но партия "Рух новых сил" Михэила Саакашвили и депутаты "Самопомочи" решили продолжать протест.

Посему поблизости Верховной Рады остаются представители РНС и батальона "Донбасс".