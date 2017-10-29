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"Батьківщина" теж оголосила себе переможцем виборів в ОТГ

Неділя, 29 жовтня 2017, 19:58

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про перемогу політсили на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 жовтня в усіх областях України. 

Як повідомили у прес-службі партії, при цьому Тимошенко посилалася на результати екзит-полу, проведеного місцевими громадськими організаціями спільно з "Батьківщиною Молодою" у 59 ОТГ.

"Незважаючи на тиск, який чинила команда президента, "Батьківщина" набрала 23%, відповідно до результатів екзит-полу. А БПП "Солідарність" при всьому шаленому адмінресурсі, при маніпуляціях та брудних технологіях, взяв 18%", – заявила лідер "Батьківщини". 

Тимошенко зазначила, що під час обрахування результатів екзит-полів враховувалася кількість кандидатів у місцеві ради, висунутих політичними партіями.

Як відомо, вибори 29 жовтня тривають у 201 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в усіх областях України.

У БПП заявили про лідерство своїх кандидатів на виборах голів ОТГ, за даними партії, понад 40% переможців на посади голів ОТГ  - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки БПП. 

"Батьківщина", "Опоблок" та "Самопоміч" заявили про порушення на виборах.

Поліція отримала 46 повідомлень про порушення під час виборчого процесу та відкрила два кримінальних провадження за час голосування. 

Українська правда 

Теми: вибориБатьківщина
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