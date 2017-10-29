Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батькивщина" тоже объявила себя победителем выборов в ОТГ

Воскресенье, 29 октября 2017, 19:58

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о победе политсилы на выборах в объединенных территориальных громадах, которые состоялись 29 октября во всех областях Украины.

Как сообщили в пресс-службе партии, при этом Тимошенко ссылалась на результаты экзит-пола, проведенного местными общественными организациями совместно с "Батькивщиной Молодой" в 59 ОТГ.

"Несмотря на давление, которое оказывала команда президента, "Батькивщина" набрала 23%, согласно результатам экзит-пола. А БПП "Солидарность" при бешеном админресурсе, при манипуляциях и грязных технологиях, взял 18%", - заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что во время расчета результатов экзит-полов учитывалось количество кандидатов в местные советы, выдвинутых политическими партиями.

Как известно, выборы 29 октября проходят в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех областях Украины.

В БПП заявили о лидерстве своих кандидатов на выборах глав ОТГ, по данным партии, более 40% победителей на должности глав ОТГ - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке БПП.

"Батькивщина", "Оппоблок" и "Самопомич" заявили о нарушениях на выборах.

Полиция получила 46 сообщений о нарушениях во время избирательного процесса и открыла два уголовных производства за время голосования.

Украинская правда

Темы: виборыБатькивщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: