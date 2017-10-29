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Вибори: БПП заявила про свою перемогу і звинуватила опонентів у порушенні законів

Неділя, 29 жовтня 2017, 19:43

У "Блоці Петра Порошенка" заявили про лідерство своїх кандидатів на виборах голів ОТГ та звинуватили "Батьківщину" та інші політсили у "грубих порушеннях виборчого законодавства". 

Про це йдеться у повідомленні БПП на сайті партії.

"За результатами екзит-полів, проведених партійними штабами, понад 40% переможців на посади голів ОТГ  - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Жодна інша політична сила не наближається до цього  результату", - заявили у БПП. 

За даними блоку, найбільшу підтримку кандидати від "БПП" отримали у Харківській, Вінницькій та  Дніпропетровській областях.

При цьому  у БПП заявили, що вибори "відбуваються із грубими порушеннями виборчого законодавства", найбільш поширені порушення - підкуп виборців, незаконна агітація, розповсюдження "чорного піару" та масове підвезення виборців.

"Найбільше таких порушень зафіксовано з боку кандидатів від ВО "Батьківщина", крім того є факти порушень з боку представників "Руху нових сил", партії "Наш край", "УКРОП", - йдеться у заяві.

Факти підкупу виборців кандидатом від "Батьківщини" Оленою Король зафіксували у Первозванівській ОТГ (Кіровоградська обл). 

"Місцеві жителі підтвердили поліції, що Король роздавала свій агітаційний матеріал та пакети з продуктами", - йдеться у повідомленні. 

У Хмельницькій області в Олешинській громаді кандидатка від "Батьківщини" роздавала пакунки з продуктами харчування. 

На Луганщині було масове підвезення виборців до дільниць у смт Красноріченське  та в селі Бараниківка, пасажири зізналися, що підвезення організували для голосування за кандидата на посаду селищного голови Романа Мар’ясова (Наш край), а також партія "Батьківщина".

У Сумській області зафіксували приховану рекламу кандидата від "Батьківщини". 

Як відомо, раніше Батьківщина, Оппоблок та Самопоміч також заявили про порушення на виборах, а Батьківщина проводить паралельний підрахунок голосів  та планувала оголосити результати екзит-полу після закриття дільниць. 

Поліція отримала 46 повідомлень про порушення під час виборчого процесу та відкрила два кримінальних провадження за час голосування. 

29 жовтня проходять вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

В ОПОРІ повідомили про основні порушення протягом дня голосування

Українська правда 

Теми: виборидецентралізаціяБППБатьківщина
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