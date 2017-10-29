Вибори: БПП заявила про свою перемогу і звинуватила опонентів у порушенні законів

У "Блоці Петра Порошенка" заявили про лідерство своїх кандидатів на виборах голів ОТГ та звинуватили "Батьківщину" та інші політсили у "грубих порушеннях виборчого законодавства".

Про це йдеться у повідомленні БПП на сайті партії.

"За результатами екзит-полів, проведених партійними штабами, понад 40% переможців на посади голів ОТГ - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Жодна інша політична сила не наближається до цього результату", - заявили у БПП.

За даними блоку, найбільшу підтримку кандидати від "БПП" отримали у Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

При цьому у БПП заявили, що вибори "відбуваються із грубими порушеннями виборчого законодавства", найбільш поширені порушення - підкуп виборців, незаконна агітація, розповсюдження "чорного піару" та масове підвезення виборців.

"Найбільше таких порушень зафіксовано з боку кандидатів від ВО "Батьківщина", крім того є факти порушень з боку представників "Руху нових сил", партії "Наш край", "УКРОП", - йдеться у заяві.

Факти підкупу виборців кандидатом від "Батьківщини" Оленою Король зафіксували у Первозванівській ОТГ (Кіровоградська обл).

"Місцеві жителі підтвердили поліції, що Король роздавала свій агітаційний матеріал та пакети з продуктами", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій області в Олешинській громаді кандидатка від "Батьківщини" роздавала пакунки з продуктами харчування.

На Луганщині було масове підвезення виборців до дільниць у смт Красноріченське та в селі Бараниківка, пасажири зізналися, що підвезення організували для голосування за кандидата на посаду селищного голови Романа Мар’ясова (Наш край), а також партія "Батьківщина".

У Сумській області зафіксували приховану рекламу кандидата від "Батьківщини".

Як відомо, раніше Батьківщина, Оппоблок та Самопоміч також заявили про порушення на виборах, а Батьківщина проводить паралельний підрахунок голосів та планувала оголосити результати екзит-полу після закриття дільниць.

Поліція отримала 46 повідомлень про порушення під час виборчого процесу та відкрила два кримінальних провадження за час голосування.

29 жовтня проходять вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

В ОПОРІ повідомили про основні порушення протягом дня голосування.

Українська правда