Дії поліцейських під час обшуку в Jugendhub були законними – Крищенко

Дії поліцейських під час обшуку в київському клубі Jugendhub в ніч на 28 жовтня були законними.

Про це заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Радіо Свобода".

"Надходили скарги від місцевих жителів…було порушено кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу "утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів", були отриманні санкції суду на проведення обшуків", - розповів Крищенко.

За його словами, наразі до поліції не було звернень щодо дій поліцейських і побиття.

"Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів", – додав він.

Крищенко заявив, що під час слідчих дій було здійснено 17 фактів вилучення наркотичних засобів.

"Значна частина відвідувачів намагалася позбутися наркотичних речовин, приховати сліди злочину, тому поліція вживала дозволених заходів фізичного впливу і в межах дозволених законом", – сказав керівник поліції Києва.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У свою чергу представники юридичної компанії "Міллер" повідомили, що до затриманих під час облави у Jugendhub не пускали адвоката та родичів. Також юристи компанії заявили, що в діях правоохоронців знайшли низку порушень.

29 жовтня усіх затриманих під час облави у київському нічному клубі Jugendhub у суботу відпустили з військкомату.