Бізнес родини Королевської опинився в руках її "водія" - ЗМІ

Нардеп від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська переписала родинний бізнес на родину з Луганська.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти програми зазначають, що в декларації нардепа не вказано жодного автомобіля або бізнесу. Однак вона проживає у великому маєтку під Києвом, вартістю в десятки мільйонів доларів та загальною площею в гектар, з власним лісом, штучним озером та басейном.

Королевська їздить до Верховної Ради на автівці, записаній на луганчанина Дениса Ігнатьєва.

За даними розслідування, у 2012 році Ігнатьєв був членом виборчої комісії у парламент від партії Королевської "Україна - Вперед!". Також у комісії працювала його дружина - Оксана Ігнатьєва та дружина брата - Світлана Ігнатьєва. Наразі вони є власниками родинного бізнесу Королевської.

Наприклад, на Світлану Ігнатьєву записана компанія "Інтеркабель Київ".

"У жовтні поточного року "Укрзалізниця" замовила у бізнесу оточення Королевської кабельно-провідникової продукції на 117 млн грн", - повідомляють "Наші гроші".

За даними розслідування, компанія мала поставити залізничниками більше 200 тон російського кабелю, який коштує на третину дорожче, ніж у інших постачальників на ринку.

Що стосується Дениса Ігнатьєва, то повідомляється, що через компанію "Вантажно-транспортне управління" він оформлений співвласником "Центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська".

Зазначається, що до 2008 року фабрика належала державі, але у 2009 році увійшла в структуру новоствореної "Львівської вугільної компанії", 62% якої, за даними прокуратури, незаконно приватизували приватні фірми.

"Раніше засновником кількох луганських компаній, які володіли акціями ВАТ "Львівська вугільна компанія", був чоловік Королевської Юрій Солод", - повідомляють у розслідування.

У коментарі програмі Королевська наголосила що вона з чоловіком продали весь бізнес більше 10 років тому, після походу в політику.

"Я не маю жодного бізнесу ні на підконтрольній Україні території, ні на непідконтрольній. Якийсь час мій чоловік контролював частину бізнесу, але після того, як став депутатом, позбувся його", - сказала нардеп.

"Наші гроші" наголошують, що попри подібну заяву, в їхніх деклараціях так не з'явились суми від продажу бізнесу.

Також, Королевська заперечила знайомство з Денисом Ігнатьєвим, хоча в соціальних мережах вона по-дружньому коментує фотографії родини Ігнатьєвих, а також, за даними програми, є хрещеною матір'ю доньки Світлани Ігнатьєвої.

Раніше повідомлялося, що Королевська відмовилася надати дані про майно в декларації чоловіка. За її словами, вони із чоловіком не живуть разом і у них "відсутнє ведення спільного господарства".

Українська правда