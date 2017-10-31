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Партія Льовочкіна сподівається, що сина Авакова судитимуть чесно

Вівторок, 31 жовтня 2017, 16:11

Партія "Опозиційний блок" сподівається на неупереджене і відкрите розслідування Національним антикорупційним бюро кримінального провадження щодо закупівлі рюкзаків МВС для Нацгвардії на початку 2015 року.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій 31 жовтня.

"Сьогодні пройшли обшуки у сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександра в рамках справи щодо закупівлі рюкзаків для МВС. Мова йде про розтрату в 14 млн гривень, троє затриманих. Ми сподіваємося на неупереджене і відкрите для громадськості розслідування цього резонансного звинувачення. Розслідування повинно бути доведено до кінця. Неприпустимо, щоб ця безпрецедентна справа перетворилася в інструмент для внутрішньополітичних ігор і кулуарних "угод", – йдеться заяві.

В Опоблоці також нагадують, що послідовно "заявляли про необхідність розслідування всіх фактів корупції в нинішній владі".

Як відомо, 18 жовтня заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін заявив, що на нього готується замах "за участю Міністерства внутрішніх справ".

У народного депутата-олігарха стверджують, що за Льовочкіним ведуть незаконне стеження співробітники поліції.

На думку Льовочкіна, керівники "Народного фронту" "використовують свої "квоти" у владі для політично мотивованих переслідувань своїх опонентів та пов'язаних з ними бізнесів".

В Міністерстві внутрішніх справ назвали ці заяви Льовочкіна "маячнею".

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У Міністерстві внутрішніх справ, у свою чергу, заявили, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала "Інтер" народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Українська правда

Теми: АваковНАБУ
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