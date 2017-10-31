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Партия Левочкина надеется, что сына Авакова будут судить честно

Вторник, 31 октября 2017, 16:11

Партия "Оппозиционный блок" надеется на непредвзятое и открытое расследование Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства по закупке рюкзаков МВД для Нацгвардии в начале 2015 года.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 31 октября.

"Сегодня прошли обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД. Речь идет о растрате в 14 млн гривен, трое задержанных. Мы надеемся на беспристрастное и открытое для общественности расследование этого резонансного обвинения. Расследование должно быть доведено до конца. Недопустимо, чтобы эта беспрецедентная дело превратилось в инструмент для внутриполитических игр и кулуарных "соглашений", – говорится в заявлении.

В Оппоблоке также напоминают, что последовательно "заявляли о необходимости расследования всех фактов коррупции в нынешней власти".

Как известно, 18 октября заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин заявил, что на него готовится покушение "с участием Министерства внутренних дел.

У народного депутата-олигарха утверждают, что за Левочкиным ведут незаконную слежку сотрудники полиции.

По мнению Левочкина, руководители "Народного фронта" "используют свои" квоты "во власти для политически мотивированных преследований своих оппонентов и связанных с ними бизнес".

В Министерстве внутренних дел назвали эти заявления Левочкина "бредом".

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В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, заявили, что активно расследуют уголовное производство по совладельцу телеканала "Интер" народному депутату от "Оппозиционного блока" Сергею Левочкину.

Украинская правда

Темы: АваковНАБУ
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