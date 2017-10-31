"Рюкзаки Авакова": суд чекає клопотання Антикорупційної прокуратури

До Солом`янського райсуду ще не надійшли клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжних заходів фігурантам справи про закупівлю "рюкзаків Авакова".

Про це повідомили в коментарі "Укрінформу" у кримінальній канцелярії Солом`янського райсуду.

"До суду ще не надійшли матеріали, тому справа не призначена до розгляду", – сказала працівниця суду.

При цьому вона додала, що, скоріше за все, розгляд клопотання про обрання запобіжних заходів фігурантам кримінальної справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Вознесенський узвіз, 10 б.

Це пов`язано з тим, що у приміщенні суду по вул. Полковника Шутова, 1 наразі немає працюючих суддів.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.