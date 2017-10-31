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Суд: Клопотання щодо сина Авакова у вівторок не розглядатимуть

Вівторок, 31 жовтня 2017, 17:11

Солом‘янський райсуд Києва не розглядатиме у вівторок клопотання з обрання міри запобіжного заходу сину Арсена Авакова.

Про це журналістам заявила прес-секретар суду Яна Квітченко.

"Ми маємо право приймати клопотання виключно до 18.00 години робочого дня. Наразі вже ця година наступила, клопотання до суду не надходило. Сьогодні розглядатися це клопотання не може", - зазначила вона.

Квітченко додала, що жодного клопотання з НАБУ та САП у справі рюкзаків у вівторок не надходило.

Вона зазначила, що суд прийматиме всі клопотання з 9 години середи.

"Як тільки надійде клопотання - ми обов‘язково зробимо реліз", - додала вона.

 
прес-секретар суду
роман кравець

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

Роман Кравець, УП

Теми: судАваковКиїв
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