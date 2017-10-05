Рада включила до порядку денного законопроекти по Донбасу

Верховна Рада включила до порядку денного сесії президентські та альтернативні законопроекти про реінтеграцію Донбасу і щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



За включення до порядку денного законопроектів про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях №7163 і №7163-2 на пленарному засіданні в четвер проголосували 232 народних депутати.



За включення до порядку денного сесії законопроекту про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який подовжує попередній закон на один рік №7164 і альтернативного проекту закону №7164-1 проголосувало 253 нардепів.



Як зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, ці законопроекти депутати розглянуть у четвер, 5 жовтня під другій половині дня.

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Як повідомлялося 4 жовтня президент Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту два законопроекти - "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" та "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У Верховній Раді також зареєстровано альтернативний президентському проект про реінтеграцію Донбасу за авторством групи депутатів "Самопомочі".

5 жовтня комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Запропонували внести поправку, що закон набуває чинності виключно після виконання статті 10 цього закону про виведення всіх незаконних збройних формувань та збройної техніки.

Президент Петро Порошенко повернув до Верховної Ради із поправкою законопроект 7164 про продовження дії особливого статусу Донбасу.