Пікетувальники з-під Ради розходяться

Активісти, які протестували під Верховною Радою проти "надання особливого статусу" окремим районам Донецької та Луганської областей, завершили свій пікет.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед активістами виступили народні депутати Андрій Іллєнко від "Свободи", лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, який заявив, що спільними зусиллями окремих нардепів у сесійній залі та мітингувальників під Радою вдалося не допустити прийняття закону, "який би узаконював торгівлю України з окупованими територіями".

Перед мітингувальниками також виступив депутат Єгор Соболєв від "Самопомочі", який закликав бути пильними та бути готовими прийти знову під Верховну Раду, бо завтра може бути нова спроба голосування.

Після виступу Білецького дехто з активістів знову запалив димову шашку. Наприкінці активісти спільно прочитали молитву "українського націоналіста".

На цей час потестувальники вже залишили Площу Конституції, також її залишають силовики.

Раніше засідання парламенту закрилося через блокування президії. У той же час під Радою націоналісти погрожували піти штурмом на будівлю, якщо трибуна буде розблокована.

Як відомо, у четвер перед розглядом законопроектів щодо реінтеграції Донбасу охорону Верховної Ради посилили додатковими силами Нацгвардії та поліції.

5 жовтня близько сотні активістів з прапорами "Свободи", "Національного корпусу" та "Правого сектора" прийшли з пікетом під будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовження дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Під час перерви у засіданні ВР близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пояснив, що активісти цієї політсили розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення.