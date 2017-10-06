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У Кремлі відреагували на законопроекти щодо Донбасу

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 14:07
У Кремлі відреагували на законопроекти щодо Донбасу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що формулювання українського законопроекту про реінтеграцію Донбасу "ні де-юре, ні де-факто не є прийнятним".

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання про два законопроекти щодо Донбасу, які були внесені в Раду, повідомляє РИА Новости.

"Цей закон – він носить, наскільки ми розуміємо і наскільки маємо інформацію про цей поки що законопроект, – він має дуже декларативний характер. Там міститься стаття, де Російська Федерація називається агресором. І також там не міститься жодної згадки про Мінські домовленості", – говорить Пєсков.

За словами спікера Кремля, "подібні формулювання для Росії неприйнятні, а законопроекти містять юридичні протиріччя".

"Суто з юридичної точки зору – безумовно, таке формулювання ні де-юре, ні де-факто не може бути для нас прийнятним. Але і з юридичної точки зору, звичайно, це суперечить і букві, і духу Мінських домовленостей. Бо такої дефініції в Мінських домовленостях немає. І російська сторона є підписантом, а саме гарантом цих Мінських домовленостей", – заявив Пєсков.

На думку прес-секретаря Путіна, закон має декларативний характер.

Крім того, за його словами, другий законопроект (про продовження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО) є більш важливим.

"Там же є ще один законопроект, який вже йде в руслі продовження особливого статусу Донбасу. Ось це вже важливий законопроект. Бо закінчення строку дії попереднього закону про особливий статус, звичайно, викликало у всіх заклопотаність", – сказав Пєсков.

Він також заявив, що РФ "зберігає свою прихильність Мінським домовленостям, як і раніше вважає їх безальтернативним фундаментом, на основі якого можна, принаймні, далі намагатися виходити хоч на якісь намітки врегулювання".

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Депутати також ухвалили закон, який подовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

У перехідних положеннях документа сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ з території України.

Як відомо, Росія почала збройну агресію проти України в 2014 році.

Вона незаконно анексувала АР Крим, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.

Через три роки РФ продовжує постачати незаконні збройні формування на сході України зброєю і технікою.

З 2014 року Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

На Донбасі на ротаційній основі з озброєнням і технікою постійно перебувають 36 300 російських найманців, з яких 2900 – кадрові військові ЗС РФ.

У той же час Кремль всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі.

Теми: законодавствоДонбасВерховна РадаРосія
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