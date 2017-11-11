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Клімкін: проект резолюції про миротворців практично готовий

Субота, 11 листопада 2017, 03:39
Клімкін: проект резолюції про миротворців практично готовий

Україна, Сполучені Штати Америки та Федеративна республіка Німеччина мають фактично готовий проект резолюції щодо миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в ефірі телеканалу "Інтер", передає УНІАН.

"У нас фактично готовий текст резолюції, наш проект. Я маю на увазі наш, оскільки це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і працюємо з Великобританією, з дуже чіткою логікою, і основне, звичайно - це вся територія окупована і кордон. І звичайно, безпека до моменту, коли ми можемо почати підготовку до перехідного періоду. З цим поки дуже важко", - підкреслив Клімкін.

"У нас є план, яким чином тиснути далі. Ну, а звичайно, питання часових рамок - будемо дивитися", - заявив Клімкін.

При цьому, міністр підкреслив, що "у нас є спільний проект, у нас є повна позиція, що нам потрібно".

"Це невизнання цієї російської колонії російського протекторату. Логіка, що має робити мандат ... майбутньої миротворчої місії, включаючи звичайно контроль, включаючи безпеку, включаючи роззброєння. Це географія - вся територія, і звичайно кордон. Без кордону це взагалі сенсу не має. Тому тиск повинен бути весь на Росію", - заявив Клімкін.

Дипломат прокоментував заплановану на 13 листопада зустріч спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

"Що стосується зустрічі в понеділок, то до цього я ставлюся скоріше за все дуже обережно, якщо не сказати скептично. Я декілька годин тому розмовляв з Куртом, ми погодили основні параметри нашої позиції", - сказав глава МЗС.

Як повідомлялося, США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 000 миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

Як повідомлялось, 13 листопада відбудеться третя зустріч Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела звідти своїх військових.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

"Українська правда" у Threads

Теми: миротворціООНДонбасКлімкін
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