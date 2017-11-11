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Климкин: проект резолюции по миротворцам практически готов

Суббота, 11 ноября 2017, 03:39
Климкин: проект резолюции по миротворцам практически готов

Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Интер", передает УНИАН.

"У нас фактически готовый текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией, с очень четкой логикой, и основное, конечно - это вся территория оккупированная и граница. И конечно, безопасность до момента, когда мы можем начать подготовку к переходному периоду. С этим пока очень трудно", - подчеркнул Климкин.

"У нас есть план, каким образом давить дальше. Ну, а конечно, вопрос временных рамок - будем смотреть", - заявил Климкин.

При этом, министр подчеркнул, что "у нас есть совместный проект, у нас есть полная позиция, что нам нужно".

"Это непризнание этой российской колонии российского протектората. Логика, что должен делать мандат... будущей миротворческой миссии, включая конечно контроль, включая безопасность, включая разоружение. Это география - вся территория, и конечно граница. Без границы это вообще смысла не имеет. Поэтому давление должно быть все на Россию", - заявил Климкин.

Дипломат прокомментировал запланированную на 13 ноября встречу специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

"Что касается встречи в понедельник, то к этому я отношусь скорее всего очень осторожно, если не сказать скептически. Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы согласовали основные параметры нашей позиции", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

Как сообщалось, 13 ноября состоится третья встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела оттуда свои войска.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

Темы: миротворцыООНДонбассКлимкин
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