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Умеров: На зустрічі з Ердоганом говорили про звільнення Сенцова

Неділя, 12 листопада 2017, 10:41

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Ільмі Умеров та Ахтем Чийгозо обговорювали питання звільнення всіх українських громадян, яких утримує Росія, зокрема, режисера Олега Сенцова.

Про це в інтерв’ю "Крим.Реалії ТВ" заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, пише "Радіо Свобода".

"Ми висловили президенту Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями", - зазначив він.

Йдеться про понад 40 осіб - політв’язнів, яких утримує влада РФ

"Як пріоритет серед них ми з Ахтемом позначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили", – повідомив Умеров. 

Як відомо, 25 жовтня звільнених з ув'язнення окупантів заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза  видали Туреччині.

27 жовтня вони прилетіли з Туреччини до Києва. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у столиці. 

Українського режисера з Криму Олега Сенцова засудили у серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. 

13 жовтня 2017 року стало відомо, що Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Теми: Сенцов
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