Умеров: На встрече с Эрдоганом говорили об освобождении Сенцова

В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз обсуждали вопрос освобождения всех украинских граждан, которых удерживает Россия, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Об этом в интервью "Крым. Реалии ТВ" заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, пишет "Радио Свобода".

"Мы выразили президенту Турции свою благодарность и попросили продолжать заниматься этими вопросами", - отметил он.

Речь идет о более чем 40 лицах - политзаключенных, которых удерживает власть РФ.

"Как приоритет среди них мы с Ахтемом обозначили Олега Сенцова. Это тоже было принято. Больше мы ни о чем не говорили", - сообщил Умеров.

Как известно, 25 октября освобожденных из заключения оккупантов замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

27 октября они прилетели из Турции в Киев. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в столице.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в августе 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

13 октября 2017 стало известно, что Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).