Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умеров: На встрече с Эрдоганом говорили об освобождении Сенцова

Воскресенье, 12 ноября 2017, 10:41

В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз обсуждали вопрос освобождения всех украинских граждан, которых удерживает Россия, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Об этом в интервью "Крым. Реалии ТВ" заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, пишет "Радио Свобода".

"Мы выразили президенту Турции свою благодарность и попросили продолжать заниматься этими вопросами", - отметил он.

Речь идет о более чем 40 лицах - политзаключенных, которых удерживает власть РФ. 

"Как приоритет среди них мы с Ахтемом обозначили Олега Сенцова. Это тоже было принято. Больше мы ни о чем не говорили", - сообщил Умеров.

Как известно, 25 октября освобожденных из заключения оккупантов замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

27 октября они прилетели из Турции в Киев. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в столице.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в августе 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

13 октября 2017 стало известно, что Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Темы: Сенцов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
Все новости...
Реклама: