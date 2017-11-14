Суд арештував закарпатців, затриманих із вибухівкою в Києві

Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.

Про це інформує у вівторок прес-служба прокуратури міста Києва

Одночасно суд у якості альтернативи визначив для підозрюваних розмір застави у розмірі 256 тисяч гривень кожному.

У прокуратурі зазначають, що оскаржать рішення суду в частині розміру застави.

Як відомо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двох молодиків, в машині яких вилучили п‘ять брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори.

Згідно з отриманими висновками експертів, вилучені предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту. Двом чоловікам, уродженцям Закарпатської області, оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Учасники акції протесту під Верховною Радою 13 листопада виступили із заявою, що затриманих із вибухівкою закарпатців раніше вигнали з їхнього табору.