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Суд арестовал закарпатцев, задержанных со взрывчаткой в Киеве

Вторник, 14 ноября 2017, 17:52

Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева

Одновременно суд в качестве альтернативы определил для подозреваемых размер залога в размере 256 тысяч гривен каждому.

В прокуратуре отмечают, что обжалуют решение суда в части размера залога.

Как известно, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители задержали двух молодых людей, в машине которых изъяли пять брусков пластического вещества, а также 10 предметов, похожих на детонаторы.

Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

Одна из версий по этому делу – подготовка к теракту. Двум мужчинам, уроженцам Закарпатской области, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Участники акции протеста под Верховной Радой 13 ноября выступили с заявлением, что задержанных с взрывчаткой закарпатцев ранее выгнали из палаточного городка.

Темы: прокуратуракриминалКиев
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