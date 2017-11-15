Ляшко о кнопкодавстве: Больше так не буду

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой неделе поймали на кнопкодавстве, извинился за свой поступок и пообещал, что больше так не будет.

Об этом он заявил активистам гражданского движения ЧЕСТНО.

"Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что аж сердце болит", - прокомментировал свой поступок Ляшко.

На вопрос, почему 9 ноября в Раде кнопокодавила вся фракция, нардеп ответил, что это не правда.

"Не надо выдумывать! Это не честно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки", - сказал с улыбкой Ляшко.

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mt pic.twitter.com/B2ICucIYqv — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 15, 2017

Как известно, 9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.