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Ляшко о кнопкодавстве: Больше так не буду

Среда, 15 ноября 2017, 10:11

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой неделе поймали на кнопкодавстве, извинился за свой поступок и пообещал, что больше так не будет.

Об этом он заявил активистам гражданского движения ЧЕСТНО.

"Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что аж сердце болит", - прокомментировал свой поступок Ляшко.

На вопрос, почему 9 ноября в Раде кнопокодавила вся фракция, нардеп ответил, что это не правда.

"Не надо выдумывать! Это не честно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки", - сказал с улыбкой Ляшко.

Как известно, 9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ОлегРадикальная партияВерховная Радакнопкодавство
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