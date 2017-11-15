Закон про деокупацію Донбасу може бути проголосований у грудні - Вінник

Проект закону про деокупацію Донбасу Верховна Рада зможе розглянути у грудні, якщо комітет нацбезбеки та оборони дійде згоди у питанні того, хто і як має звільнити окуповані території.

Про це повідомив журналістам у середу член комітету з питань нацбезпеки на оборони Іван Вінник.

"Думаю, що впродовж 3-5 днів ми доопрацюємо одне єдине питання і на наступний пленарний тиждень, в грудні, вийдемо з проектом, який може бути підтриманим 5 фракціями парламенту", - сказав він.

За його словами, щоб передати документ на голосування, залишилось доопрацювати одне єдине питання.

"Стаття 10 є предметом доопрацювання комітетом… Простою мовою: проти України ведеться гібридна війна. Україна має вживати заходи, щоб забезпечити свою безпеку та територіальну цілісність зі збереженням демократичних процедур, передбачених Конституцією. Тобто, ми мусимо примушувати агресора до миру", - сказав він.

Вінник зазначив, що у зв'язку з цим можуть порушуватися конституційні права громадян, які "можуть перебувати на межах територій, де ці заходи можуть здійснюватись"

"Тобто, треба проводити якісь евакуації, переселення. Нам треба визначитись, які заходи можуть здійснюватися, в межах яких повноважень. Треба прописати ці заходи, повноваження, хто має право включити ці механізми у повному обсязі і термін, на які вони можуть бути застосовані", - сказав член комітету з нацбезпеки.

Також він зазначив, що цей пункт має визначати і захищати військових.

"Щоб не було таких ситуацій як з Колмогоровим", - сказав Вінник.

Він пояснив, що також варто ще узгодити, як протидіяти гібридній війні без оголошення стану війни або надзвичайного стану.

Також він зазначив, що під час опрацювання документу члени комітету максимально "вичистили" всі його пункти, щоб у випадку судових позовів у Росії не було жодних шансів.

Раніше повідомлялося, що комітет включив до законопроекту про Донбас питання Криму.

Як відомо, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу №7163.

Повідомлялося, що нардепи до другого читання народні депутати подали до нього 653 поправки.

Члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією, який ініціював секретар комітету Іван Вінник.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко не підтримав цю ідею.