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У законопроект щодо Донбасу включили питання Криму

Середа, 15 листопада 2017, 15:53
У законопроект щодо Донбасу включили питання Криму

У проект закону про реінтеграцію Донбасу включили Крим і дату початку окупації.

Про це повідомив 15 листопада на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони член комітету Іван Вінник, передає LIGA.net.

"Дата початку окупації 20 лютого 2014 року вказана в постанові Верховної Ради і в позовах України до міжнародних судів з приводу Криму", – пояснив він.

Також, за словами Вінника, по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.

У той же час виключається не тільки згадка про Мінські угоди, а й норми, які містять відсилання до Мінських домовленостей.

На вимогу фракції "Самопоміч" у текст включили зобов'язання країни окупанта повністю забезпечувати окуповані території.

Крім цього, в текст включили пропозицію "Народного фронту" про верифікацію указом президента факту звільнення українських територій від окупації.

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Як відомо, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу №7163.

До другого читання народні депутати подали до нього 653 поправки.

Члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією, який ініціював секретар комітету Іван Вінник.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко не підтримав цю ідею.

Теми: ДонбасзаконодавствоВерховна Рада
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