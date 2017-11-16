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НАЗК відмовилося перевіряти декларацію керівника УДО

Четвер, 16 листопада 2017, 15:23

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилося проводити повну перевірку декларації за 2016 рік начальника Управління держохорони Валерія Гелетея.

Про це йдеться у відповіді голови НАЗК Наталі Корчак на запит Центру протидії корупції.

"Відмовити суб’єкту звернення у проведенні повної перевірки декларації за 2016 рік Гелетея Валерія Вікторовича", - йдеться у відповіді.

Відмову у НАЗК пояснили тим, що оскільки журналісти зафіксували, що члени родини Гелетея користуються дорогим авто у 2017 році, то перевірити це зможуть у 2018 році, коли Гелетей подасть декларацію за 2017 рік.  

ЦПК зазначає, що відповідне рішення в НАЗК ухвалили іще 3 листопада, але до сьогодні його текст був відсутній на сайті агентства.

Як відомо, Центр протидії корупції звернувся до НАЗК із заявою про перевірку декларації Гелетея після того, як журналісти програми "Схеми" з’ясували, що його родина користується елітним автомобілем Audi Q7 2016 року випуску, якого немає в декларації високопосадовця.

Раніше повідомлялося, що ЦПК звернулася до Адміністрації президента з проханням розслідувати діяльність начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея.

Юристи організації звернули увагу на те, що 28 серпня під час святкування ювілею Гелетея військовослужбовці УДО "були задіяні не задля виконання завдань із забезпечення безпеки, а в якості обслуговуючого цей захід персоналу": звіряли списки гостей, приймали квіти і подарунки від них, відчиняли двері при виході з авто, а один із військовослужбовців був особистим водієм членів родини Гелетея.

Раніше журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджували, що Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.

Також журналісти заявили, що працівники УДО обслуговували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка.

Адміністрація президента відмовилась проводити службове розслідування щодо Гелетея, якого підозрюють у використанні підлеглих як обслугу і водіїв.

Читайте також: Гелетей використовує працівників УДО як слуг своєї родини 

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Теми: НАЗКУДОдекларації
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