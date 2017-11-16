НАПК отказалось проверять декларацию руководителя УГО

Национальное агентство по предупреждению коррупции отказалось проводить полную проверку декларации за 2016 год начальника Управления госохраны Валерия Гелетея.

Об этом говорится в ответе председателя НАПК Натали Корчак на запрос Центра противодействия коррупции.

"Отказать субъекту обращения в проведении полной проверки декларации за 2016 год Гелетея Валерия Викторовича", - говорится в ответе.

Отказ в НАПК объяснили тем, что поскольку журналисты зафиксировали, что члены семьи Гелетея пользуются дорогим авто в 2017 году, то проверить это смогут в 2018 году, когда Гелетей подаст декларацию за 2017 год.

ЦПК отмечает, что соответствующее решение в НАПК приняли еще 3 ноября, но до сих пор его текст отсутствовал на сайте агентства.

Как известно, Центр противодействия коррупции обратился к НАПК с заявлением о проверке декларации Гелетея после того, как журналисты программы "Схемы" выяснили, что его семья пользуется элитным автомобилем Audi Q7 2016 года выпуска, которого нет в декларации чиновника.

Ранее сообщалось, что ЦПК обратилась в Администрацию президента с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Юристы организации обратили внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала": сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто, а один из военнослужащих был личным водителем членов семьи Гелетея.

Ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Также журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Администрация президента отказалась проводить служебное расследование в отношении Гелетея, которого подозревают в использовании подчиненных как обслугу и водителей.

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