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Після розмови з Путіним в ОРЛО кинулися перевіряти здоров'я заручників

Четвер, 16 листопада 2017, 16:03

Ватажок ОРЛО Ігор Плотницький доручив перевірити стан полонених перед передачею їх українській стороні.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Відзначається, що він дав доручення керівнику робочої групи так званої "ЛНР" з обміну заручниками Ользі Кобцевій перевірити умови утримання українських в'язнів, чи потрібна їм медична допомога, щоб "їх стан був задовільний".

Також в сепаратистському виданні повідомляють, що подібне рішення Плотницький ухвалив після телефонних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 15 листопада.

Там відзначили, що готові передати Україні 74 полонених в обмін на 306 своїх.

У свою чергу представник контактної групи від України Ірина Геращенко раніше говорила про передачу іншій стороні 313 чоловік. За її словами, в ОРДЛО підтвердили наявність лише 88 українських полонених зі списку 157, запитуваних Києвом.

У ОРЛО заявили, що "пані Геращенко не володіє до кінця всією інформацією".

Як відомо, 15 листопада лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Також повідомлялось, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Пізніше лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко підіграв Путіну і Медведчуку в питанні обміну полоненими з Києвом. Він заявив, що "обмін полоненими не повинен залишатися питанням війни і торгівлі".

Українська правда

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Теми: ОРДЛОУкраїнаПутінЛНРзаручники
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