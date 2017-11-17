Суд продовжив арешт Єфремова на 2 місяці

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову до 15 січня 2018 року.

Відповідне рішення повідомив головуючий суддя Олександр Пелих на засіданні 17 листопада, передають "Українські Новини".

"Суд вважає за необхідне продовжити запобіжний захід Єфремову О.С. у вигляді утримання під вартою на 60 діб до 15 січня включно", - сказав він.

Своїм рішенням суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури. Захист підсудного просив відпустити його з-під варти.

Однак суд вирішив, що Єфремов, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства та загрожувати свідкам.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту.