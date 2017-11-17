Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продлил арест Ефремова на 2 месяца

Пятница, 17 ноября 2017, 19:23

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову до 15 января 2018 года.

Соответствующее решение сообщил председательствующий судья Александр Пелих на заседании 17 ноября, передают "Украинские Новости".

"Суд считает необходимым продолжить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 15 января включительно", - сказал он.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Однако суд решил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и угрожать свидетелям.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Темы: Ефремовсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: