Суд продлил арест Ефремова на 2 месяца

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову до 15 января 2018 года.

Соответствующее решение сообщил председательствующий судья Александр Пелих на заседании 17 ноября, передают "Украинские Новости".

"Суд считает необходимым продолжить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 15 января включительно", - сказал он.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Однако суд решил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и угрожать свидетелям.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.