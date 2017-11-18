Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тандит: Украина готова к обмену заложниками с ОРДЛО

Суббота, 18 ноября 2017, 10:59

Украина готова передать боевиками ОРДЛО более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых те готовы передать украинской стороне.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Понятно, что в Донецке и Луганске сидят марионетки, и фактически лидер России ведет переговоры сам с собой. Но для нас главное – результат. Мы готовы, согласно договоренностям и тем цифрам, которые сейчас обсуждают.... 307 человек – те лица, которые совершали преступления против целостности Украины, которые были в списке со стороны ОРДЛО – мы готовы в рамках договоренности по определенной процедуре их туда передать, чтобы забрать 74 человека", - сообщил Тандит. 

Он отметил, что всех задержанных украинской стороной, кого можно законно отдать, Киев готов отдать в обмен на тех, кого удерживает другая сторона.

"На сегодняшний день считаются (заложниками - ред.) 158 человек... Но мы говорим о том, что 87 человек наших заложников -  это те, местонахождение которых мы знаем... Идя на компромиссы, мы готовы к такой схеме, главное – чтобы это было побыстрее, потому что фактически многие из наших ребят находятся там около трех лет", - добавил Тандит.

Как известно, 15 ноября 2017 года кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретился с  ним и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик". 

Позже Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

Процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. 

"Интерфакс-Украина"

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникиДонбассДНРЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: