Тандит: Украина готова к обмену заложниками с ОРДЛО

Украина готова передать боевиками ОРДЛО более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых те готовы передать украинской стороне.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Понятно, что в Донецке и Луганске сидят марионетки, и фактически лидер России ведет переговоры сам с собой. Но для нас главное – результат. Мы готовы, согласно договоренностям и тем цифрам, которые сейчас обсуждают.... 307 человек – те лица, которые совершали преступления против целостности Украины, которые были в списке со стороны ОРДЛО – мы готовы в рамках договоренности по определенной процедуре их туда передать, чтобы забрать 74 человека", - сообщил Тандит.

Он отметил, что всех задержанных украинской стороной, кого можно законно отдать, Киев готов отдать в обмен на тех, кого удерживает другая сторона.

"На сегодняшний день считаются (заложниками - ред.) 158 человек... Но мы говорим о том, что 87 человек наших заложников - это те, местонахождение которых мы знаем... Идя на компромиссы, мы готовы к такой схеме, главное – чтобы это было побыстрее, потому что фактически многие из наших ребят находятся там около трех лет", - добавил Тандит.

Как известно, 15 ноября 2017 года кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретился с ним и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позже Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

Процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования.

"Интерфакс-Украина"