Без ліків та української мови: Консул зустрівся з Грибом у СІЗО РФ

Російські силовики дозволили українському консулу лише 7 хвилин спілкуватися з утримуваним у СІЗО Краснодару українцем Павлом Грибом.

Про це "Українській правді" розповів батько хлопця Ігор Гриб.

За його словами, консулу заборонили спілкуватися з Павлом Грибом українською мовою і перервали зустріч через 7 хвилин після її початку.

"Йому не дозволили передати ліки або спілкуватися рідною мовою. Консул не встиг в нього нічого запитати, помітив тільки що син виглядає дуже погано, стан його здоров'я погіршився, він весь у виразках", - сказав Ігор Гриб.

Він зазначив, що йому невідомо коли буде наступна зустріч.

"Треба написати офіційну заяву, її має розглянути слідчий, скільки це займе часу невідомо. 25 грудня йому знову мають переглянути запобіжний захід", - додав він.

Батько зниклого українця зазначив, що раніше російські силовики не дозволили матері зустрітися зі сином.

"Коли вона приїздила на суд по обранню йому запобіжному заходу їм не дозволили зустрітися. Нам можна спілкуватися через листи, але за весь цей час ми не отримали жодної відповіді від сина", - розповів Ігор Гриб

Раніше повідомлялося, що Гриба в Росії звинувачують у підготовці до терористичного акту на шкільній лінійці в Сочі.

Як відомо, Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям в якомусь лісі.

Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.