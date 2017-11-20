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Луценко анонсував підозру "одному з керівників влади"

Понеділок, 20 листопада 2017, 16:22

Генеральна прокуратура готується повідомити про підозру одному з представників керівництва держави.

Про це на брифінгу 20 листопада заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Цього тижня, я думаю, що ми будемо пред’являти підозру одному з діючих керівників державної влади", - сказав Луценко в ефірі "112 Україна".

Він додав, що, згідно з законом, ГПУ вже не має права це робити, але все одно зробить.

"Ми не маємо на це права. Чи це зупинить справу? Ні. Ми допитаємо його і передамо повний текст підозри до НАБУ", - сказав Луценко.

Як відомо, Державне бюро розслідувань мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і, відповідно, розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, досі ДБР не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. У РНБО це заперечують.

20 листопада начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що робота органів прокуратури паралізована через відсутність Держбюро розслідувань як органу, якому повинні бути передані функції слідства з 20 листопада 2017 року, і непродовження Верховною Радою можливості прокуратури відкривати кримінальні провадження.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба, та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Ірина Балачук, УП
Теми: ГенпрокуратураЛуценко
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